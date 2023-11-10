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Реклама Новости спорта Футбол Сегодня 15:50 Комментарии "Кайрат" обыграл "Зенит" и стал победителем международного турнира ©instagram.com/f.c.kairat Футбольный клуб "Кайрат" стал победителем юношеского международного турнира памяти Сеильды Байшакова, прошедшего в Алматы, сообщают Vesti.kz. В финальном матче казахстанский клуб сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" - 1:1, а в послематчевой серии пенальти победил россиян - 4:3. Бронзовым призером турнира стали футболисты ташкентского "Пахтакора", которые в матче за третье место оказались сильнее своих соотечественников из "Насафа" - 4:1. Поделиться в соц. сетях:













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