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"Кайрат" обыграл "Зенит" и стал победителем международного турнира

"Кайрат" обыграл "Зенит" и стал победителем международного турнира
©instagram.com/f.c.kairat

Футбольный клуб "Кайрат" стал победителем юношеского международного турнира памяти Сеильды Байшакова, прошедшего в Алматы, сообщают Vesti.kz.

В финальном матче казахстанский клуб сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" - 1:1, а в послематчевой серии пенальти победил россиян - 4:3.

Бронзовым призером турнира стали футболисты ташкентского "Пахтакора", которые в матче за третье место оказались сильнее своих соотечественников из "Насафа" - 4:1.

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Метки:
Кайрат ФК Зенит

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