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Каждые 36 минут! Знакомьтесь с самым забивным казахстанским бомбардиром этого сезона

Каждые 36 минут! Знакомьтесь с самым забивным казахстанским бомбардиром этого сезона
©ФК "Жас Сункар"

Кто самый забивной казахстанский футболист в этом сезоне? Это не Асхат Тагыберген, не Абат Аймбетов и не кто-либо еще. Его имя и фамилия вряд ли многое вам скажут, потому что 24-летний Ерсултан Торекул из жезказганского "Улытау" пока не проявлял себя на уровне высшего дивизиона. Но зато он забил больше 50 голов за последние полтора года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сумасшедшей статистике форварда.

После 12 сыгранных матчей в северо-восточной конференции второй лиги Казахстана "Улытау" занимает вторую строчку в таблице, отставая на четыре пункта от SD Family, но имея две игры в запасе. На счету команды 11 побед и всего одно поражение. Ни один клуб второй лиги не забивает так много, как "Улытау" (49), и не пропускает так мало (5). Девять из 12 побед в чемпионате стали разгромными, а один раз был зафиксирован счет 9:0 - не повезло молодежной команде "Шахтера".

Большую пользу своей команде приносит нападающий Торекул. Он принял участие в 11 матчах второй лиги-2023, наколотив в них 23 мяча и сделав один ассист. В среднем парню удается отличаться каждые 36 минут! 

И самое главное, что это не вспышка на один сезон. В прошлом году Ерсултан уже становился лучшим бомбардиром третьего по значимости дивизиона Казахстана, забив 24 мяча в 23 матчах за столичный "Жас Сункар". Но в этом году его результативность вышла на запредельный уровень.

В текущем первенстве он оформил покер, хет-трик, семь дублей, а еще в двух встречах ограничивался одним голом. Еще по мячу он забил в двух матчах в рамках Кубка Казахстана. Поэтому в этом сезоне он преодолел отметку в 25 голов во всех турнирах, а в прошлом сезоне у него было 26. Выходит, что за последние полтора года Торекул настрелял уже больше полусотни мячей.

В зимнее межсезонье Торекул, не дождавшись подходящих предложений на родине, отправился в Беларусь, где был в шаге от подписания контракта с клубом из второго дивизиона - дзержинским "Арсеналом". Но планам было не суждено сбыться из-за полученной травмы. В майском интервью нашим коллегам из Meta-ratings.kz он отметил, что горит желанием поиграть в КПЛ, однако для того, чтобы заинтересовать клуб из вышки, ему, вероятно, потребуется забить 35-40 голов за сезон во второй лиге. И по текущему графику это вполне реальные цифры для Ерсултана.

За свою карьеру Торекул проявлял себя только на уровне первой и второй лиги. В Кубке Казахстана он забил четыре гола в пяти матчах, в первой лиге - три мяча в 21 игре, а во второй лиге отличился 63 раза в 87 встречах.

Ранее он выступал в молодежных составах "Астаны" и "Кырана", за основу усть-каменогорского "Алтая", "Туркестана" и "Жас Сункара". 

Как говорится, стабильность - признак мастерства. С учетом того, что Торекул еще относительно молод, не исключено, что вскоре его ждет шанс в одном из клубов КПЛ, или же, как минимум, еще одна возможность проявить себя в первой лиге, где большим количеством забитых голов он пока не отмечался.

С другой стороны, Торекул может остаться в Жезказгане, тем более что у "Улытау" есть шансы побороться за выход в первую лигу по итогам текущего сезона. 

Отметим, что в списке бомбардиров второй лиги-2023 Ерсултан опережает ближайшего конкурента аж на 12 голов. 

Фото: ФК "Улытау"©

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Метки:
Футбол Казахстан Первая лига Казахстана Кубок РК по футболу Астана ФК Алтай КПЛ

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