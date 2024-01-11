Один из самых перспективных игроков выбрал новый клуб: агент в шоке

21-летний защитник "Дженоа" и сборной Румынии Раду Дрэгушин, которого считают одним из самых перспективных игроков Серии А, решил продолжить карьеру в "Тоттенхэме", несмотря на предметный интерес со стороны "Баварии", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинские тесты на базе "Тоттенхэма", так как скоро подпишет контракт. В английском клубе он будет получать около 3 миллионов евро за сезон, а соглашение будет рассчитано до июня 2029 года. Сумма сделки между между "Дженоа" и "Тоттенхэмом" составит 25 миллионов евро, плюс 5 миллионов евро в виде бонуса.

"Не могу поверить, что мы отказали "Баварии". Мы немного в шоке, но это выбор Раду и его семьи", - сказал агент игрока Флорин Манеа.

Интересно, что "Бавария" предлагала за игрока больше, чем "Тоттенхэм", но румын предпочел попробовать свои силы в Англии.

Сначала "Дженоа" арендовала Дрэгушина у "Ювентуса" в 2022 году, а летом 2023-го выкупила его у туринского клуба за 5,5 миллиона евро. В его карьере также были "Салернитана" и "Сампдория".

В нынешнем сезоне Серии А он провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.