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Игрок сборной Казахстана присоединился к самому титулованному клубу из Европы

Игрок сборной Казахстана присоединился к самому титулованному клубу из Европы
©instagram.com/fcatyrau_academy

18-летний футболист "Атырау" (U-21) Олег Солтанов проходит просмотр в юношеской команде "Црвена Звезда" (U-19) из Белграда, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Солтанов провел 14 матчей во второй лиге за "Атырау" (U-21), забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Привлекался к играм за сборные Казахстана до 14, 15 и 19 лет.

Отметим, что основной состав "Црвены Звезды" является единственным сербским клубом, выигрывавшим Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. Также это самый титулованный клуб своей страны.

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Метки:
Атырау ФК Сербия

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