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Футбол
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Гвардиолу "развели" на 5 миллиардов. Подробности

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Гвардиолу "развели" на 5 миллиардов. Подробности ©instagram.com/pepteam

Для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы наступил непростой жизненный этап. После развода с Кристиной Серрой, с которой он был вместе 30 лет, испанец вынужден освободить элитный особняк в Барселоне, передают Vesti.kz.  

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Для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы наступил непростой жизненный этап. После развода с Кристиной Серрой, с которой он был вместе 30 лет, испанец вынужден освободить элитный особняк в Барселоне, передают Vesti.kz.  

По данным Daily Mail, теперь дом в престижном районе Барселоны станет местом жительства его бывшей жены. Интересно, что ранее там проживал экс-защитник каталонского клуба Рафаэль Маркес.

В 2021 году Гвардиола приобрел дом, что тогда породило слухи о его возможном возвращении на тренерский мостик "сине-гранатовых", особенно на фоне возвращения Жоана Лапорты в кресло президента.  

Особняк, о котором идет речь, впечатляет своими масштабами: четырехэтажное здание площадью 8 000 квадратных футов расположено на участке в 22 000 квадратных футов.

Дом находится в живописной зоне недалеко от Carretera de les Aigües – шестимильного участка грунтовых троп, идеально подходящего для прогулок и пробежек. На территории также имеется большой бассейн. А его стоимость рассчитывается в 8,5 миллиона фунтов (5,4 миллиарда тенге). 

Сообщается, что большую часть времени в доме жила именно Кристина Серра. Пеп предпочитал проводить дни в Манчестере, останавливаясь в апартаментах Deansgate CitySuites, где сейчас, как говорят источники, он часто остается наедине со своими мыслями после разрыва.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Футбол АПЛ Испания

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