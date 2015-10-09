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Гвардиола лично выбрал нового капитана "Ман Сити" после ухода Де Брюйне

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Гвардиола лично выбрал нового капитана "Ман Сити" после ухода Де Брюйне ©x.com/ManCity

После ухода Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сам выбрал, кому доверить капитанскую повязку в команде, передают Vesti.kz

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После ухода Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сам выбрал, кому доверить капитанскую повязку в команде, передают Vesti.kz

По информации ESPN, выбор пал на Бернарду Силву. Именно португальский полузащитник станет новым лидером "горожан" на поле и за его пределами. Интересно, что это первый случай за время работы Гвардиолы в Англии, когда именно он, а не игроки, определяет капитана.

Раньше футболисты самостоятельно голосовали за тех, кого считают достойными представлять команду.

Вице-капитанами стали Эрлинг Холанд, Родри и Рубен Диаш - костяк нынешнего "Сити", который, очевидно, будет держать раздевалку в балансе.


Для Силвы этот сезон может стать последним на "Этихаде": его контракт с клубом истекает летом следующего года, и пока нет ясности по поводу продления.

Отметим, что ранее капитанскую повязку носил Кайл Уокер, но он покинул клуб зимой, перейдя в "Милан". А сам Де Брюйне, символ "Сити" последних лет, ушел летом свободным агентом и уже подписал двухлетний контракт с "Наполи".

Гвардиола нашел молодую звезду на замену Де Брюйне. Подробности

Напомним, что звездный бельгиец выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" Де Брюйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу - Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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