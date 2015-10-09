Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Вчера 23:46
 

Гвардиола хочет перехватить игрока у "Реала" за 50 миллионов

  Комментарии

Гвардиола хочет перехватить игрока у "Реала" за 50 миллионов Пеп Гвардиола. ©Depositphotos/[email protected]

Пеп Гвардиола проявляет серьёзный интерес к молодому британскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, игрок попал в список приоритетных целей "Манчестер Сити" на фоне перестройки состава и обновления линии полузащиты.

Мейну потерял значительную часть игрового времени при бывшем главном тренере "МЮ" Эрике тен Хаге, а его преемник Рубен Аморим ясно дал понять: полузащитник не входит в число ключевых исполнителей стартового состава. В результате Кобби обратился к клубу с просьбой о трансфере, и руководство "МЮ" не препятствовало инициативе игрока.

Однако до конца летнего трансферного окна 2025 года реальных предложений так и не поступило. Тем не менее интерес к полузащитнику остаётся высоким: за ним следят "Реал", "Атлетико" и "Ньюкасл". Особое внимание к Мейну проявляет наставник "Реала" Хаби Алонсо, который ищет креативного полузащитника с оборонительной направленностью для усиления центра поля.

Гвардиола рассматривает Мейну как идеального кандидата для обновления середины поля "Сити" и готов сделать его одной из приоритетных целей переговорщиков клуба. По данным аналитиков, стоимость трансфера может составить около 50 миллионов евро.

