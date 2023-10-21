Гол Роналду со штрафного принес "Аль-Насру" волевую победу в чемпионате

"Аль-Наср" одержал победу в матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Соперниками сине-желтых были игроки "Дамака", передают Vesti.kz.

Матч завершился волевой победой "Аль-Насра" со счетом 2:1. Под занавес первого тайма "Дамак" неожиданно вышел вперед благодаря голу камерунского полузащитника Жоржа-Кевина Н'Куду.

Но во втором тайме фаворитам удалось перевернуть ход матча. На 53-й минуте счет сравнял бразильский полузащитник Андерсон Талиска, а спустя еще четыре минуты победный гол "Аль-Насра" забил португальский лидер Криштиану Роналду.

Теперь после десяти туров у "Аль-Насра" 22 набранных балла. Клуб Роналду расположился на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидеров из "Аль-Хиляля". Что касается "Дамака", то он остался на десятом месте с десятью очками.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта