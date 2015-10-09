Гол и ассист Месси принесли "Интер Майами" победу в МЛС

"Интер Майами" на своём поле обыграл "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

Игра завершилась со счётом 3:1. В составе победителей отличились Жорди Альба (12-я минута), Лионель Месси (41-я) и Иэн Фрей (52-я). При этом Месси отметился голевой передачей на Альбу. У гостей один мяч отыграл Обед Варгас (69-я).

"Сиэтл", набрав 45 очков, занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, а "Интер Майами" с 49 очками располагается на пятой строчке на "Востоке".

21 сентября "Интер Майами" примет на дома "Ди Си Юнайтед", а 22-го числа "Сиэтл" сыграет в гостях с "Остином".