Футболисты "Ордабасы" подрались между собой во время матча (Видео)

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Футболисты молодежки "Ордабасы" устроили потасовку во время матча с "Онтустик" в рамках восьмого тура второй лиги Казахстана, передают Vesti.kz.
"Ордабасы" проиграл со счетом 0:4, а после третьего пропущенного мяча игроки шымкентского клуба что-то не поделили между собой и решили выяснить отношения на кулаках. В итоге рефери встречи Абдукадыр Курбанов удалил с поля драчунов - Турара Асанбека, Рысдаулета Аманбая и Шерхана Асанбека.
"Онтустик" с 14 очками идет на четвертом месте в таблице, а "Ордабасы-М", имея в активе 13 баллов, находится на шестой строчке.
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