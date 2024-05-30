Футболисты "Ордабасы" подрались между собой во время матча (Видео)

Футболисты молодежки "Ордабасы" устроили потасовку во время матча с "Онтустик" в рамках восьмого тура второй лиги Казахстана, передают Vesti.kz.

"Ордабасы" проиграл со счетом 0:4, а после третьего пропущенного мяча игроки шымкентского клуба что-то не поделили между собой и решили выяснить отношения на кулаках. В итоге рефери встречи Абдукадыр Курбанов удалил с поля драчунов - Турара Асанбека, Рысдаулета Аманбая и Шерхана Асанбека.

"Онтустик" с 14 очками идет на четвертом месте в таблице, а "Ордабасы-М", имея в активе 13 баллов, находится на шестой строчке.