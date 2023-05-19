В финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба впервые за 25 лет

Представители итальянской Серии А будут представлены в финалах еврокубков текущего сезона, сообщаютVesti.kz.

Это произошло впервые с сезона-1997/98. Тогда были два турнира, когда "Интер" играл с "Лацио" в финале Кубка УЕФА, а "Ювентус" встречался с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

На этот раз "Интер" сразится с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.

"Рома" встретится с "Севильей" в финале Лиги Европы - он намечен на 31 мая в Будапеште.

"Фиорентина" сыграет с "Вест Хэмом" в финале Лиги конференций - 7 июня в Праге.