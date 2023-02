ФИФА обратилась к Месси и еще двум топ-игрокам

Международная федерация футбола (ФИФА) все еще хранит в секрете имя обладателя приза The Best лучшему игроку 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации французского журналиста Дани Гила, победитель до сих пор неизвестен. При этом ФИФА попросила Лионеля Месси, Килиана Мбаппе (оба - ПСЖ) и Карима Бензема ("Реал") посетить гала-концерт в следующий понедельник. Месси со своей стороны надеется стать обладателем этой награды после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

La FIFA guarda absoluto silencio respecto a los premios The Best. El ganador aún no lo sabe, y han pedido a Messi, a Benzema y a Mbappé que acudan a la gala del lunes que viene.



Messi tiene la esperanza de ser el galardonado después de conquistar el Mundial de Qatar. pic.twitter.com/ICsgM5bP16