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Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте после победы с "МС"

Эрлинг Холанд рассказал о своей мечте после победы с "МС"
©ФК "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал высказывания о том, что недостаточно много играет с мячом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Форвард спокойно относится к критике.

Норвежский форвард забил победный мяч дортмундской "Боруссии" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, а затем пообщался со СМИ.

"Люди говорят, что у меня недостаточно касаний, то одно, то другое. Но меня это не волнует. Я знаю, что я буду делать и что я должен делать. И это именно то, что я сделал сегодня и что я буду продолжать делать.

Моя мечта – пять раз коснуться мяча и забить пять голов. Это моя самая большая мечта", – сказал нападающий "Манчестер Сити" в эфире beIN Sports после победы над "Боруссией" в Лиге чемпионов (2:1).

После этой встречи "Манчестер Сити" набрал шесть очков и возглавил группу G. На втором месте находится "Боруссия". На третьем и четвертом местах соответственно расположились "Копенгаген" и "Севилья" - у обеих команд по одному набранному очку.

Эрлинг Холанд за два матча в Лиге чемпионов забил три гола. Всего на счету норвежского нападающего 26 мячей в 21-м матче ЛЧ.

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Метки:
Манчестер Сити Холанд Эрлинг Лига чемпионов

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