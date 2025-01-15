Эрик тен Хаг "решил" подсидеть молодого тренера в топ-клубе

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" нидерландец Эрик тен Хаг выступает в роли "теневого рулевого" и считается потенциальным претендентом на должность главного тренера дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Тен Хаг оказывает консультационную поддержку Нури Шахину, не имея официального статуса в клубе, что лишь подогревает слухи о его возможной роли в будущем команды.

Разговоры о том, что экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" может занять пост главного тренера, усилились после его присутствия на матче "Боруссии" против леверкузенского "Байера", завершившегося поражением со счетом 2:3. И этот результат лишь укрепил предположения о возможных изменениях в тренерском штабе.

Интересно, что Тен Хаг поддерживает теплые отношения с Маттиасом Заммером, являющимся советником клуба. Именно эта связь, по мнению экспертов, может способствовать возможному приходу нидерландца на тренерский пост "Боруссии".

В то же время руководство клуба продолжает поддерживать Шахина, несмотря на текущие трудности и девятое место в Бундеслиге.

Напомним, что Тен Хаг покинул "Манчестер Юнайтед" в октябре прошлого года, проработав в клубе с апреля 2022 года и выиграв с "манкунианцами" Кубок лиги (2023) и Кубок Англии (2024).