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Экс-игрок ПСЖ отказался говорить о Мбаппе

Экс-игрок ПСЖ отказался говорить о Мбаппе
©ФК ПСЖ

Экс-хавбек французского ПСЖ Леандро Паредес отказался говорить о Килиане Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

В августе сообщалось, что Мбаппе просил президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи убрать из клуба "аргентинскую республику". В нее входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес.

"Не мне стоит говорить о нем. С одними игроками ПСЖ у меня была связь, с ними у меня были взаимоотношения. Но о тех, с кем у меня не было отношений, я ничего сказать не могу", - заявил аргентинец, сейчас выступающий за "Ювентус".

Летом из клуба в "Ювентус" ушли аргентинцы Ди Мария и Паредес, а Икарди на правах аренды перешел в "Галатасарай".

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Месси Лионель

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