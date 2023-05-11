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Экс-футболиста сборной Казахстана признали персоной нон-грата

Экс-футболиста сборной Казахстана признали персоной нон-грата
©ФК "Шахтер" (Солигорск)

Контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ (Белорусская федерация футбола) принял решение о признании бывшего спортивного директора "Шахтера" (Солигорск) Владимира Нидергауса персоной нон-грата в белорусском футболе после рассмотрения сведений о том, что в ходе чемпионата Беларуси-2022 среди команд высшей лиги руководством этого клуба были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование других команд, передают Vesti.kz.

Также в заявлении АБФФ говорится, что Нидергаус должен заплатить штраф в размере 1000 базовых величин (37 000 белорусских рублей).

55-летний Нидергаус хорошо известен казахстанским болельщикам. В свое время он занимал разные руководящие посты в карагандинском "Шахтере, костанайском "Тоболе" и Казахстанской федерации футбола.

В своем активе имеет четыре матча и один гол в составе сборной Казахстана, в которую привлекался в период 1992-2000 годов. В его игровой карьере также были алматинский "Кайрат", столичный "Женис", волгоградский "Ротор", израильские "Маккаби" (Хайфа) и "Маккаби" (Герцлия), немецкие "Пройссен" и "Вайе".

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Сборная РК по футболу Беларусь КФФ Тобол ФК Казахстан Шахтер ФК КПЛ

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