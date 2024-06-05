Экс-футболист сборной Казахстана принял неожиданное решение после застоя в карьере

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
В текущем сезоне первой лиги на счету 30-летнего футболиста один матч.
Ранее Парагульгов выступал за "Кайрат", откуда вызывался в сборную Казахстана. Футбольное образование получал в Бельгии, куда переехал в пятилетнем возрасте и бразильской академии "Оле Бразил". До "Хан-Тенгри" полузащитник больше года не выступал на профессиональном уровне.
До этого уроженец Алматы играл за кипрский "Эрмис", грузинское "Торпедо", "Елимай", "Иртыш", "Акжайык", "Атырау" и "Кайсар".
Реклама