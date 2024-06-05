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Экс-футболист сборной Казахстана принял неожиданное решение после застоя в карьере

Экс-футболист сборной Казахстана принял неожиданное решение после застоя в карьере
©ФК "Иртыш"

Полузащитник алматинского "Хан-Тенгри" Магомед Парагульгов ушел из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне первой лиги на счету 30-летнего футболиста один матч.

Ранее Парагульгов выступал за "Кайрат", откуда вызывался в сборную Казахстана. Футбольное образование получал в Бельгии, куда переехал в пятилетнем возрасте и бразильской академии "Оле Бразил". До "Хан-Тенгри" полузащитник больше года не выступал на профессиональном уровне.

До этого уроженец Алматы играл за кипрский "Эрмис", грузинское "Торпедо", "Елимай", "Иртыш", "Акжайык", "Атырау" и "Кайсар".

За сборную Казахстана сыграл два матча.

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Метки:
Кайрат ФК Сборная РК по футболу Футбол

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