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Новости спорта Футбол
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Экс-форвард сборной Казахстана подтвердил свой уход из клуба

Экс-форвард сборной Казахстана подтвердил свой уход из клуба
©ПФЛК

Футбольный функционер Мурат Тлешев подтвердил Meta-ratings.kz свой уход из туркестанского "Турана", выступающего в первой лиге Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Туран" идет вторым в турнирной таблице, набрав 22 очка в девяти матчах.

"Уход из "Турана"? Да, действительно я покинул клуб и нахожусь в Астане", - сказал Тлешев.

43-летний Тлешев занимал должности спортивного директора и заместителя директора клуба. Ранее он работал в "Шахтере" и "Астане".

Его игровая карьера прошла в "Актобе", "Атырау", "Таразе", "Жетысу", "Иртыше", "Астане", "Шахтере". Становился лучший бомбардиром национального чемпионата в 2005, 2008 и 2009 годах.

В период 2004-2007 годов привлекался в сборную Казахстана.

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Метки:
Туран ФК

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