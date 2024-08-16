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Футбол
Вчера 13:46
 

Эд Ширан купил футбольный клуб АПЛ

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Эд Ширан купил футбольный клуб АПЛ ©instagram.com/teddysphotos

Популярный британский певец Эд Ширан стал владельцем небольшой доли в футбольном клубе "Ипсвич Таун", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

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Популярный британский певец Эд Ширан стал владельцем небольшой доли в футбольном клубе "Ипсвич Таун", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

33-летрний музыкант, который с детства поддерживает "Ипсвич", приобрел 1,4 процента акций клуба через свою компанию Gamechanger 20 Ltd. Сумма сделки не разглашается.

Несмотря на то, что у него нет права голоса или места в совете директоров, Ширан будет пользоваться персональным представительским местом на стадионе.

"Для меня это большая честь стать владельцем части клуба, который я поддерживал с детства. Это мечта любого болельщика, и я благодарен за эту возможность", - поделился Ширан радостью в соцсетях.

Он также подчеркнул, что не планирует вмешиваться в управление командой, а просто рад оказать финансовую поддержку клубу, который ему дорог.


Стоит отметить, что подобные шаги уже предпринимали другие знаменитости. Например, Элтон Джон был владельцем клуба "Уотфорд", а актер Райан Рейнольдс приобрел футбольную команду "Рексем".

Ширан надеется, что его участие поможет "Ипсвич Таун" достичь новых высот и привлечь внимание на мировой арене.

"Ипсвич" по итогам прошлого сезона вернулся в английскую премьер-лигу. Команда Ширана сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона‑2001/2002. В прошлом году "Ипсвич" вышел в Чемпионшип из Лиги 1.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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