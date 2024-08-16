Эд Ширан купил футбольный клуб АПЛ
Поделиться
Популярный британский певец Эд Ширан стал владельцем небольшой доли в футбольном клубе "Ипсвич Таун", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.
Популярный британский певец Эд Ширан стал владельцем небольшой доли в футбольном клубе "Ипсвич Таун", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.
33-летрний музыкант, который с детства поддерживает "Ипсвич", приобрел 1,4 процента акций клуба через свою компанию Gamechanger 20 Ltd. Сумма сделки не разглашается.
Несмотря на то, что у него нет права голоса или места в совете директоров, Ширан будет пользоваться персональным представительским местом на стадионе.
"Для меня это большая честь стать владельцем части клуба, который я поддерживал с детства. Это мечта любого болельщика, и я благодарен за эту возможность", - поделился Ширан радостью в соцсетях.
Он также подчеркнул, что не планирует вмешиваться в управление командой, а просто рад оказать финансовую поддержку клубу, который ему дорог.
Стоит отметить, что подобные шаги уже предпринимали другие знаменитости. Например, Элтон Джон был владельцем клуба "Уотфорд", а актер Райан Рейнольдс приобрел футбольную команду "Рексем".
Ширан надеется, что его участие поможет "Ипсвич Таун" достичь новых высот и привлечь внимание на мировой арене.
"Ипсвич" по итогам прошлого сезона вернулся в английскую премьер-лигу. Команда Ширана сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона‑2001/2002. В прошлом году "Ипсвич" вышел в Чемпионшип из Лиги 1.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|8
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|10
|Кристал Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|11
|Брайтон энд Хов Альбион
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|12
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|48
|13
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|14
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|17
|Ноттингем Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|36
|18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
Реклама