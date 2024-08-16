Эд Ширан купил футбольный клуб АПЛ

Популярный британский певец Эд Ширан стал владельцем небольшой доли в футбольном клубе "Ипсвич Таун", сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

33-летрний музыкант, который с детства поддерживает "Ипсвич", приобрел 1,4 процента акций клуба через свою компанию Gamechanger 20 Ltd. Сумма сделки не разглашается.

Несмотря на то, что у него нет права голоса или места в совете директоров, Ширан будет пользоваться персональным представительским местом на стадионе.

"Для меня это большая честь стать владельцем части клуба, который я поддерживал с детства. Это мечта любого болельщика, и я благодарен за эту возможность", - поделился Ширан радостью в соцсетях.

Он также подчеркнул, что не планирует вмешиваться в управление командой, а просто рад оказать финансовую поддержку клубу, который ему дорог.

Стоит отметить, что подобные шаги уже предпринимали другие знаменитости. Например, Элтон Джон был владельцем клуба "Уотфорд", а актер Райан Рейнольдс приобрел футбольную команду "Рексем".

Ширан надеется, что его участие поможет "Ипсвич Таун" достичь новых высот и привлечь внимание на мировой арене.

"Ипсвич" по итогам прошлого сезона вернулся в английскую премьер-лигу. Команда Ширана сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона‑2001/2002. В прошлом году "Ипсвич" вышел в Чемпионшип из Лиги 1.