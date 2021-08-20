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Двукратный олимпийский чемпион Токио высказался о зарплатах футболистов

Двукратный олимпийский чемпион Токио высказался о зарплатах футболистов
Фото: championat.com©
Новости спорта Футбол

Российский пловец Евгений Рылов поделился своим мнением о зарплатах футболистов. Он признался, что раньше считал их высокие доходы несправедливыми, но сейчас понял, что все дело в популярности того или иного вида спорта. 

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Рылов завоевал золото на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также стал серебряным призером в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

"Отчасти было обидно раньше. Ну как так? Это несправедливо… А сейчас я понял, что нет никакой несправедливости. Тут есть фактор того, какой вид спорта насколько популяризирован. Чем больше просмотров, тем больше денег. Чем больше людей ходит на то или иное мероприятие, тем больше денег. Естественно, люди за то же выступление получают больше денег, потому что они интереснее людям. Поэтому это честно. Это честно с точки зрения видов спорта. Тут, мне кажется, больше нечестно, что, грубо говоря, некоторые люди ничего не делают и получают больше. Но так сложилась жизнь", - сказал Рылов в интервью программе "Алена, блин!".  

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония

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