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Футбол
Вчера 17:48
 

Де Брюйне нашли новый клуб: это не понравится "Сити"

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Де Брюйне нашли новый клуб: это не понравится "Сити" ©x.com/mancity

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне все ближе к прощанию с клубом, который стал для него домом на протяжении почти десятилетия. Несмотря на то, что решение о расставании с "горожанами" принято, бельгиец пока не определился с новым клубом - но один из вариантов стал настоящим сюрпризом, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне все ближе к прощанию с клубом, который стал для него домом на протяжении почти десятилетия. Несмотря на то, что решение о расставании с "горожанами" принято, бельгиец пока не определился с новым клубом - но один из вариантов стал настоящим сюрпризом, передают Vesti.kz.

Как пишет footballtransfers, в услугах Де Брюйне всерьез заинтересован лондонский "Арсенал". Сам Кевин подтвердил, что знает о возможном переходе и готов рассмотреть это предложение, среди прочих:

"Откровенно говоря, я пока не знаю, где окажусь. Решение об уходе из "Сити" пришло совсем недавно.

Мне предстоит пообщаться с заинтересованными сторонами и понять, кто действительно хочет видеть меня в своей команде", – признался бельгиец.


Несмотря на травмы в первой части сезона, 33-летний Де Брюйне успел провести 33 матча за "Сити", отметившись пятью голами и восемью ассистами. Его опыт, видение поля и лидерские качества по-прежнему вызывают интерес у топ-клубов.

Если трансфер в "Арсенал" состоится, бельгиец не только останется в Англии, но и усилит одного из главных конкурентов "горожан". 

Напомним, что Де Брюйне перешел в "Сити" из немецкого "Вольфсбурга" в 2015 году и стал настоящим символом эпохи. За девять лет в составе "горожан" он выиграл 16 трофеев, включая Лигу чемпионов и несколько чемпионатов Англии.

Стал известен новый клуб Де Брюйне после ухода из "Ман Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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Манчестер Сити АПЛ Арсенал Де Брюйне Кевин

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