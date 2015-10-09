Де Брюйне нашли новый клуб: это не понравится "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне все ближе к прощанию с клубом, который стал для него домом на протяжении почти десятилетия. Несмотря на то, что решение о расставании с "горожанами" принято, бельгиец пока не определился с новым клубом - но один из вариантов стал настоящим сюрпризом, передают Vesti.kz.

Как пишет footballtransfers, в услугах Де Брюйне всерьез заинтересован лондонский "Арсенал". Сам Кевин подтвердил, что знает о возможном переходе и готов рассмотреть это предложение, среди прочих:

"Откровенно говоря, я пока не знаю, где окажусь. Решение об уходе из "Сити" пришло совсем недавно. Мне предстоит пообщаться с заинтересованными сторонами и понять, кто действительно хочет видеть меня в своей команде", – признался бельгиец.

Несмотря на травмы в первой части сезона, 33-летний Де Брюйне успел провести 33 матча за "Сити", отметившись пятью голами и восемью ассистами. Его опыт, видение поля и лидерские качества по-прежнему вызывают интерес у топ-клубов.

Если трансфер в "Арсенал" состоится, бельгиец не только останется в Англии, но и усилит одного из главных конкурентов "горожан".

Напомним, что Де Брюйне перешел в "Сити" из немецкого "Вольфсбурга" в 2015 году и стал настоящим символом эпохи. За девять лет в составе "горожан" он выиграл 16 трофеев, включая Лигу чемпионов и несколько чемпионатов Англии.

Стал известен новый клуб Де Брюйне после ухода из "Ман Сити"