ЧМ-2030 ждёт революционный формат: что нужно знать Казахстану

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти по революционной схеме — с участием 64 сборных вместо 48, передают Vesti.kz со ссылкой на Ole.

Новый формат турнира

Проект, ранее озвученный президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом, почти наверняка получит поддержку ФИФА. В таком случае турнир, который впервые пройдёт сразу на трёх континентах (Европа — Испания и Португалия, Африка — Марокко, Южная Америка — Парагвай, Аргентина и Уругвай), получит совершенно новый формат.

16 групп вместо 12

Главное отличие от ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике — большее число групп. В 2026 году сыграют 12 квартетов, из которых выходят две лучшие сборные и 8 третьих мест. В 2030 году планируется 16 групп по четыре команды, и дальше пройдут только две лучшие. При этом чемпиону также нужно будет провести 8 матчей, чтобы завоевать трофей.

Южная Америка получит больше матчей

Для Южной Америки изменения особенно ощутимы. Изначально каждая из стран-хозяек — Аргентина, Уругвай и Парагвай — должна была принять всего по одному матчу. Теперь у каждой появится полноценная группа, а значит, по шесть матчей на территорию страны. Это обязывает иметь как минимум два стадиона, так как заключительные игры группового этапа проходят одновременно.

Какие стадионы выберут?

В Аргентине основным стадионом станет "Монументаль", который уже был утверждён ареной для сборной. Вторым вариантом рассматривается стадион "Диего Марадона" в Ла-Плате, который АФА официально закрепила как "дом" национальной команды.

В Уругвае ключевой ареной останется легендарный "Сентенарио". Также упоминается современный стадион "Кампеон-дель-Сигло" ("Пеньяроль").

В Парагвае идёт строительство новой арены, а дополнительным вариантом может стать "Дефенсорес-дель-Чако".

Остальные 13 групп распределят между Испанией, Португалией и Марокко — главными странами-хозяйками ЧМ-2030.