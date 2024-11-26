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Футбол
Вчера 23:18
 

Бывший партнер Месси стал тренером его команды

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Бывший партнер Месси стал тренером его команды ©x.com/InterMiamiCF

Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано назначен на пост главного тренера клуба МЛС "Интер Майами", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

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Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано назначен на пост главного тренера клуба МЛС "Интер Майами", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

По информации СМИ, контракт с Маскерано рассчитан на три сезона. Назначение последовало после ухода Херардо Мартино, который покинул должность по личным причинам.

Маскерано хорошо знаком с лидерами команды: он долгие годы играл вместе с Лионелем Месси в "Барселоне" и сборной Аргентины. В составе "Интер Майами" также выступают его бывшие одноклубники - Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба, что может помочь новому тренеру быстрее адаптироваться и наладить игру команды.

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