"Была полная катастрофа". Бабаян оценил игру "Астаны" в Суперкубке Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал завоевание первого трофея в новом сезоне. Его команда обыграла "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана - 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу столичному клубу принесли точные удары новичков Алексы Амановича и Дембо Дарбо. Благодаря этому успеху "Астана" обновила свой же рекорд, завоевав Суперкубок страны в шестой раз.

- В первую очередь хотел бы еще раз поздравить всех болельщиков с началом сезона! Было много эмоций, сказывалось стартовое волнение. В первом тайме и в 15 минут второго мне понравилась игра команды. Для первого матча все неплохо, но в последние 30 минут была полная катастрофа: потеряли организацию и отдали пространство сопернику. Мы пытались перестроиться, но в целом последние полчаса были плохими.

- Сегодня победу принесли голы новичков команды. Что можете сказать по игре подписанных этой зимой футболистов?

- Я обычно оценку даю команде. Одно скажу, что все футболисты должны прибавлять, потому что выключаются. Время подойдет и уже будут еврокубки на носу, там так выключаться нельзя.

- Все уже привыкли, что пенальти чаще всех исполняет Марин Томасов, но сегодня его реализовал Дарбо. Это новый штатный пенальтист команды, или же Марин дал забить новому форварду для дальнейшей уверенности?

- И Томасов бьет очень хорошо, и Дарбо. Сегодня так решили. Это не значит, что он будет бить пенальти постоянно.

- Были моменты, когда Томасов мог решать исход матча, но у него хромает реализация. Это связано с возрастом или его формой?

- Он каждый год лучший бомбардир, ассистент. Они хорошо коммуницировали с Оганесяном на фланге в первом тайме, а во втором - да. Но его присутствие на поле - это большая помощь команде. К нему вопросов у меня нет, но в игре я хочу видеть больше.

- Дарбо, как показалось, не попал в игру...

- В последние 10-15 минут Дарбо подсел, но из-за того, что у "Ордабасы" высокая команда - я должен был оставлять на поле игроков, хорошо играющих на втором этаже. Я бы не сказал, что он не вошел в игру. Для первой игры он сыграл хорошо.

- Урега хорошо себя проявил. Вы давно следили за ним, рассматривая в качестве замены Эуженио?

- Нет. После того, как стало ясно, что Эуженио не останется, нам пришлось включиться. По стилю они похожие футболисты. Мне нужен был футболист, который может придержать мяч, отдать острую передачу. Ему, как и всем, нужно еще работать и работать.

- Есть новости по поискам центрального защитника?

- Мы работаем над этим вопросом, у нас есть нехватка защитников. В конце игры у меня не было выбора для усиления обороны, когда со стороны соперников начался навал.

Напомним, что игра проходила на стадионе "Астана Арена". Это был первый официальный матч нового сезона в казахстанском футболе.