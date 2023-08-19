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Буффон назвал лучшего вратаря в истории. Он играл против него

Буффон назвал лучшего вратаря в истории. Он играл против него
©UEFA Champions League

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон определил для себя лучшего вратаря в истории футбола. Себя он таковым не считает, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании – Икер Касильяс играл за самый большой клуб Европы и выигрывал все как в клубе, так и за сборную", - сказал он Football Tweet.

45-летний Буффон объявил о завершении карьеры в начале августа. Их пути с 42-летним Касильясом пересекались 18 раз. Восемь раз побеждали команды Буффона, шесть раз - команды Касильяса, еще четырежды была зафиксирована ничья.

Самый важный матч с участием этих двух вратарей произошел в 2012 году, в финале чемпионата Европы. Тогда сборная Испании разгромила итальянских соперников со счетом 4:0.

Отметим, что Касильяс завершил профессиональную карьеру три года назад.

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Метки:
Футбол Буффон Джанлуиджи Касильяс Икер Италия Испания Чемпионат Европы по футболу

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