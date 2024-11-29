Больше Роналду! Салаху "дают" сумасшедший контракт

Саудовская профессиональная лига готовится сделать нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху предложение, которое может затмить даже невероятные финансовые условия самого Криштиану Роналду. 32-летний египетский вингер может получить контракт, превышающий зарплату пятикратного обладателя "Золотого мяча" в "Аль-Насре", передают Vesti.kz.

Еще два года назад Салах отказался от заманчивого предложения "Аль-Иттихада", оцененного в примерно 140 миллионов евро. Однако на этот раз ситуация складывается иначе.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает, и египетскому вингеру предстоит сделать важный выбор.

Как свободный агент он сможет вести переговоры с любым клубом, готовым удовлетворить его финансовые ожидания, что может заставить форварда пересмотреть свои приоритеты.

В случае перехода в саудовскую лигу, Салах не только станет свободным агентом, что устранит необходимость выплаты трансферной компенсации, но и сможет претендовать на еще более внушительный финансовый пакет.

Согласно информации MailSport, речь идет о 160 миллионах евро, которые превзойдут заработок Роналду.

В текущем сезоне Салах демонстрирует впечатляющую форму, проведя 18 матчей, в которых он отметился 12 голами и 10 ассистами.

Несмотря на то, что его контракт с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2025 года, согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость египетского вингера оценивается в 55 миллионов евро.