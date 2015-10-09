В "Барселоне" назвали нового фаворита "Золотого мяча": это не Ямаль

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде пересмотрел свои слова о том, что Ламин Ямаль должен выиграть "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz со ссылкой на TNT Sports.

Ямаль против Дембеле

В августе футболист неохотно назвал своим фаворитом 18-летнего партнёра по клубу, который в прошлом сезоне забил 18 голов и сделал 25 ассистов, а также помог "Барселоне" выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Однако одним из главных конкурентов Ямаля остаётся одноклубник Кунде по сборной Франции Усман Дембеле. Он провёл выдающийся сезон в составе "Пари Сен-Жермен": 35 голов, 16 передач и исторический требл с первой победой в Лиге чемпионов.

Слова Кунде и мотивация

"Я уже отвечал и повторю: оба заслужили. У них был выдающийся сезон с трофеями. Я счастлив играть рядом с Ламином, но и Усман показывает лучший футбол в карьере. Пусть победит сильнейший", — заявил Кунде.

При этом защитник признался, что рассчитывал попасть в список 30 финалистов:

"Думаю, что мог быть там, учитывая свой сезон. Но это стало для меня мотивацией".

Победитель "Золотого мяча"-2025 будет объявлен 22 сентября в парижском театре Шатле.