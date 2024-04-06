"Аль-Наср" Роналду одержал очередную победу в Саудовской Аравии

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде обыграл "Дамак". Исход встречи предрешил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой встрече тренерский штаб гостей произвел ротацию и дал отдохнуть сразу нескольким лидерам. Только с замены на поле вышли Марцело Брозович, Садио Мане и Криштиану Роналду.

Португалец вышел на поле на 66-й минуте, а единственный мяч был забит на первой добавленной минуте, в самой концовке встречи. Его автором стал защитник Эмерик Ляпорт.

Для "Аль-Насра" это четвертая победа подряд. Теперь у команды 65 набранных очков, они по-прежнему вторые в таблице. Догнать лидеров клубу вряд ли удастся, так как "Аль-Хиляль" тоже одержал победу и набрал уже 77 баллов за семь туров до финиша чемпионата.

Что касается хозяев поля, то "Дамак" с 35 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.