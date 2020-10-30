Больше, чем у "Кайрата" и "Астаны". Четыре футболиста "Жетысу" попали в символическую сборную 15 тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана
назвала символическую сборную 15-го тура КПЛ
. Больше всего в нее вошло представителей "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz
.
Вот как выглядит сборная целиком.
Вратарь:
Мирослав Лобанцев, "Кызыл-Жар
";
В тяжелой игре с карагандинским "Шахтером" (0:0) Лобанцев сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог своей команде заработать драгоценное очко. Всего за игру в активе у голкипера 5 отбитых ударов и один сейв. Также Мирослав шесть раз удачно сыграл на выходах из ворот. Индекс действий - 246.
Центральные защитники:
Дэвид Мавутор, "Жетысу"; Олжас Керимжанов, "Жетысу"; Дмитрий Шомко, "Астана
";
Мавутор в прошедшем туре сыграл на позиции центрального защитника и был надежен. Его статистика вызывает только положительные эмоции: 80% выигранных единоборств, 89% точности передач, 2 чистых отбора и 7 перехватов. Также Дэвид забил победный гол, красиво завершив домашнюю заготовку при подачи углового. Индекс действий - 320.
Довольно качественный матч выдал в игре против "Кайсара" Олжас Керимжанов. Он отдал 84 точных передач, при этом брак в этом компоненте игры составил всего 5%. Также Керимжанов хорошо читал игру, совершив 10 перехватов и 4 подбора. Индекс действий - 283.
Стабильно, сконцентрировано и без ошибок отыграл на своей позиции Шомко. Дмитрий выиграл 71% всех единоборств, сделал 8 перехватов и 6 подборов. Он, как обычно, был вовлечён в процесс создания атак "Астаны" и отметился голевой передачей. Индекс действий – 297.
Правый полузащитник:
Тигран Барсегян, "Астана";
Дублем в ворота соперника и острой игрой в атаке в прошедшем туре запомнился армянский футболист столичной команды. Тигран прекрасно использовал свои сильные качества - скорость и дриблинг, - и принял участие в нескольких результативных атаках. Индекс действий – 369.
Центральный полузащитник:
Аслан Дарабаев, "Жетысу";
Несмотря на свои функциональные обязанности по позиции, Дарабаев часто принимал участие в атаках "семиреченцев". Аслан здорово открывался и при малейшей возможности пытался обострить игру передачей или дриблингом. Его неординарное действие помогло в середине первого тайма забить гол и значительно облегчить задачу "Жетысу". Индекс действий - 290.
Левый полузащитник:
Гафуржан Суюмбаев, "Кайрат
";
Суюмбаев - один из лучших футболистов в туре по объему и эффективности игры. Сыграв на позиции левого полузащитника, Гафуржан доставил много проблем защитникам "Тобола". Он часто брал игру на себя и сделал три ключевые передачи и 9 кроссов в штрафную. Подобный план на игру дал свои плоды: с передачи Суюмбаева партнёры по команде отличились два раза, еще один раз Гафуржан забил сам. Индекс действий - 296.
Атакующий полузащитник
: Жоао Пауло, "Ордабасы
";
Жоао решил исход нелегкого поединка с актауским "Каспий". Опытный бразилец нашел и использовал слабые стороны соперника в обороне и пополнил свой актив двумя голами. Всего же на его счету 8 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот. Пауло продолжает демонстрировать стабильность в результативных действиях на поле и по праву возглавляет список бомбардиров. Индекс действий - 295.
Нападающие:
Айбар Жаксылыков, "Жетысу
"; Вагнер Лав, "Кайрат"; Алексей Щеткин, "Астана";
Жаксылыков в матче с "Кайсаром" вышел в стартовом составе и оправдал доверие тренерского штаба. Активные действия нападающего помогли ему отличится голевым пасом и сольным проходом, который завершился эффектным голом. Айбар пополнил свой актив результативными действиями, а его "Жетысу" одержал важную победу. Индекс действий - 247.
Вагнер Лав в очередной раз был очень активен. Опытный форвард часто брал на себя игру, совершив 5 успешных обводок, пытался прицельно бить с разных позиций, а также выделялся неординарными решениями на половине поля соперника. "Гол+пас" в игре с "Тоболом" - отличные статистические показатели лидера атак "Кайрата" по итогам встречи. Индекс действий - 367.
Щеткин успешно справился с возложенными на него тактическими задачами, продавливая оборону "Окжетпеса" раз за разом. Также Алексей помогал своим партнерам конструировать быстрые контратаки, что стало залогом успеха. За счет своего мастерства нападающий столичной команды отличился дублем. Индекс действий - 310.
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