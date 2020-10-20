"Актобе" передумали продавать

Торги, на которых пятикратный чемпион Казахстана по футболу "Актобе
" должен был перейти в доверительное управление, отменили. Об этом в своем телеграм-канале
сообщил журналист Айдын Кожахмет, передает корреспондент Vesti.kz
.
"На следующей неделе ФК "Актобе" должен был быть выставлен на торги. Звучит это, конечно же, громко. На деле же клуб должен был быть передан в доверительное управление. Но торги не состоятся, тендер отменен. Причина неизвестна", - написал Кожахмет.
Напомним, что несколько недель назад было объявлено
о том, что клуб перейдет в доверительное управление, и его выставили на продажу. В прошлом сезоне "Актобе" вылетел из КПЛ и сейчас выступает в первой лиге
Казахстана.
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