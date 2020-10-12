Пятикратного чемпиона Казахстана по футболу во второй раз выставили на торги

Пятикратный чемпион Казахстана по футболу "Актобе
" выставили на торги для передачи в доверительное управление с правом выкупа, сообщает "Курсив
".
Стартовая цена лота АО "Областной футбольный клуб "Актобе" составит 113,9 миллиона тенге, заявочный взнос для участия в торгах - 17 миллионов тенге.
Торги состоятся 28 октября, после чего перейдет в доверительное управление сроком на один год с дальнейшим правом выкупа.
Новый владелец будет обязан сохранить профиль деятельности клуба, а также не допустить образования кредиторской и дебиторской задолженности.
Кроме того, потенциальный приобретатель должен обеспечить участие клуба во всех обязательных турнирах и соревнованиях в соответствии с регламентами, предъявляемыми к клубам, а также участие в соревнованиях, проводимых УЕФА и Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК).
На данный момент ФК "Актобе" находится на балансе управления физической культуры и спорта Актюбинской области. Капитализация "Актобе" составляет 103,8 миллиона тенге.
"Актобе" в прошлом сезоне вылетел из КПЛ и теперь борется в Первой лиге за право вернуться в элиту. Добавим, что пару недель назад на торги был выставлен
другой казахстанский клуб, "Кайсар
" из Кызылорды.
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