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Бауыржан Исламхан не поможет "Аль-Айну" в первом туре чемпионата ОАЭ

Он вернулся в расположение своей команды в Дубаи.

Бауыржан Исламхан не поможет "Аль-Айну" в первом туре чемпионата ОАЭ
Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн" ©
Новости спорта Футбол
0
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий за команду "Аль-Айн", пропустит первый тур чемпионата ОАЭ из-за травмы, пишет Kazfootball.kz.

Как сообщают местные СМИ футболист не успеет восстановиться к матчу против "Хаур Факкана", который пройдет 17 октября. 

Исламхан получил мышечную травму на тренировке сборной Казахстана. Из-за повреждения он не смог сыграть в матче Лиги наций между Казахстаном и Албанией (0:0).

Позже стало известно, что игрок не сможет сыграть и против Белоруссии, поэтому Исламхан вернулся в Дубаи.

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу

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