Испанским клубам запретят пускать болельщиков на матчи Лиги чемпионов

Правительство Испании не намерено открывать допуск зрителей на трибуны на домашних матчах испанских футбольных клубов в Лиге чемпионов
, сообщает Marca.
Как отмечает издание, правительство обратилось в письме к главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, в котором сообщило, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики. "Маловероятно, что наша позиция изменится в текущем году", - говорится в письме.
На групповом этапе Лиги чемпионов Испанию представят мадридский "Реал", "Барселона", "Севилья", которая сыграет в группе с "Краснодаром", и мадридский "Атлетико", являющийся соперником московского "Локомотива".
Ранее УЕФА принял решение, что с октября на турнирах под эгидой организации допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве - до 30 процентов от общей вместимости стадионов. Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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