Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов

Инцидент произошел после матча АПЛ с "Арсеналом".

Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов
Мохамед Салах. Фото: Eurosport.com©
Новости спорта Футбол
0
Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах прогнал хулиганов, которые приставали к бездомному. Момент попал на камеры, сообщает "Р-Спорт".

Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского "Арсенала". Нападающий увидел, как подростки-хулиганы оскорбляют бездомного, и не смог пройти мимо. Салах отогнал нарушителей спокойствия, после чего пожертвовал пострадавшему 100 фунтов.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Мохаммед Салах провел четыре матча, в которых отметился пятью голами. В четвертом туре АПЛ "Ливерпуль" потерпел сенсационное разгромное поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:7.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:33
Футбол

"Астана" сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру
Сегодня
15:19
Футбол

Герой разгрома "Астаны" из "Кайрата" номинирован на звание игрока недели в Азии
Сегодня
14:51
Футбол

Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов
Сегодня
14:11
Футбол

Эффект Шпилевского. "Актобе" может возглавить молодой специалист
Сегодня
13:42
Футбол

Человек-гол из "Ордабасы", разрушитель из "Кайрата" и стена "Кайсара". Как выглядит топ-7 лучших игроков КПЛ прямо сейчас
Сегодня
12:58
Футбол

Официально. "Астана" рассталась с Полом Эшуортом
Сегодня
12:40
Футбол

"Рассчитываем на победу". Защитник "Ромы" поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций
Сегодня
12:02
Футбол

Пол Эшуорт уволен из "Астаны" - инсайдер
Сегодня
11:10
Футбол

Занимался борьбой и хотел стать актером. Несколько фактов о новичке "Кайрата" Алыкулове, организовавшем разгром "Астаны"
Сегодня
10:46
Развитие спорта

ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?
Сегодня
10:17
Футбол

"ЦСКА заплатил против нашей воли". Карпин раскрыл подробности трансфера Зайнутдинова
Сегодня
09:06
Футбол

Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии заболел коронавирусом
Сегодня
08:35
Футбол

Новый тренер для "Астаны", календарь второй части КПЛ, настрой Билека и титульный бой Елеусинова. Главное к утру
Сегодня
07:42
Футбол

Назван самый дорогой трансфер АПЛ в летнее трансферное окно
Вчера
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
Вчера
23:17
Футбол

Билек прокомментировал подготовку сборной Казахстана к матчам Лиги наций против Албании и Беларуси
Вчера
23:01
Футбол

Для выхода сборной Казахстана из группы нужно выиграть оба матча - Исламхан о Лиге наций
Вчера
22:39
Футбол

"Эти две игры определят результат". Васильев перед дебютом в сборной Казахстана высказался о матчах Лиги наций
Вчера
22:27
Футбол

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций
Вчера
21:59
Футбол

Обновленный шорт-лист. Кто может возглавить "Астану" прямо сейчас
Вчера
21:44
Футбол

Назван новый кандидат на пост главного тренера "Астаны"
Вчера
19:51
Футбол

Не сглазить бы. "Кайрат" потроллил "Астану" после разгрома
Вчера
18:53
Футбол

От второй лиги Казахстана до "Реала". Что нужно знать о казахстанском футболисте, уехавшем в Испанию
Вчера
18:24
Футбол

"Суюмбаев нейтрализовал Томасова, а Алыкулов выиграл матч". Алиев разобрал разгром "Кайрата" над "Астаной" и ключевых игроков
Вчера
17:11
Футбол

"Актобе" может возглавить экс-тренер сборной Казахстана и "Шахтера"
Вчера
16:36
Футбол

В декабре или весной? В ПФЛК рассказали подробности завершения сезона КПЛ
Вчера
15:22
Футбол

Когда "Астана" и "Кайрат" проведут ответный матч? Опубликован календарь 13-18 туров КПЛ
Вчера
14:31
Футбол

Лучшему бомбардиру КПЛ-2020 не хватило одного матча до рекорда форварда "Кайрата"
Вчера
13:05
Футбол

У Вороговского коронавирус. Сборная Казахстана нашла ему замену на матчи Лиги наций
Вчера
12:36
Футбол

"Сейдахмет вернется в главную сборную, у него есть характер". Кулшинбаев - о "молодежке", Бахтиярове и вратарях
Вчера
10:45
Футбол

Продажа игрока в английский клуб привела в ярость главного тренера "Атлетико"
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика