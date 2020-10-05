"Ливерпуль" пропустил семь мячей и потерпел первое поражение в АПЛ

Футбольный клуб "Астон Вилла"
разгромил "Ливерпуль"
в домашнем матче четвертого тура английской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. У победителей хет-триком отметился Олли Уоткинс (4-я минута, 22-я, 39-я), также отличились Джон Макгинн (35-я) и Росс Баркли (55-я), а Джек Грилиш занес в свой актив дубль (66-я, 75-я). У проигравших два мяча забил Мохамед Салах (33-я, 60-я).
Таким образом, "Ливерпуль" потерпел первое поражение в новом сезоне АПЛ, расположившись с девятью очками на пятом месте из 20. "Астон Вилла", набрав столько же баллов, вышла на вторую строчку по дополнительным показателям.
В следующем туре, 17 октября, "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Эвертоном", а "Астон Вилла" в этот день на выезде встретится с "Лестером".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне