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Зайнутдинов после дебютного гола за ЦСКА вошел в сборную тура РПЛ

Казахстанский футболист отыграл весь матч на позиции защитника.

Зайнутдинов после дебютного гола за ЦСКА вошел в сборную тура РПЛ
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
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Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, вошел в сборную лучших игроков 10-го тура РПЛ по версии WhoScored.com, передает корреспондент Vesti.kz.

Сборная тура определялась по итогам оценок футболистов после матчей. Так, Бахтиер Зайнутдинов вышел на игру против "Урала" на позиции правого защитника. Он забил свой дебютный гол за "армейцев" и получил оценку 7,7. В сборную вошел еще один игрок ЦСКА - левый защитник Марио Фернандес. 

Больше всего в сборную тура попало игроков московского "Динамо" - 3. По два футболиста имеют ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Сочи". Полностью сборная тура выглядит так:

Вратарь: Александр Максименко ("Спартак").

Защитники: Марио Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов (оба - ЦСКА), Ведран Чорлука ("Локомотив), Иван Ордец "(Динамо" М).

Полузащитники: Антон Миранчук ("Локомотив"), Артур Юсупов ("Сочи"), Алекс Крал ("Спартак"), Даниил Лесовой ("Динамо" М).

Нападающие: Антон Заболотный ("Сочи"), Владимир Грулев ("Динамо" М).

Добавим, что ЦСКА обыграл "Урал" в меньшинстве со счетом 2:0. После десяти туров "армейцы" занимают третье место в РПЛ с 19 очками.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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