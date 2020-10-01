Месси и Роналду впервые сыграют друг с другом на групповом этапе. Прошла жеребьевка Лиги чемпионов

В Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По ее итогам "Барселона" и "Ювентус" попали в одну группу. Лидеры команд Лионель Месси
и Криштиану Роналду
впервые сыграют друг против друга на этой стадии, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Ювентус
" и "Барселона
" попали в группу G, где также сыграют киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".
Действующий победитель турнира мюнхенская "Бавария" сыграет в группе А вместе с мадридским "Атлетико", австрийский "Зальцбургом" и российским "Локомотивом".
Чемпиону Англии "Ливерпулю
" достались голландский "Аякс", итальянская "Аталанта" и датский "Мидтъюланн"
Узнали своих соперников и другие российские клубы. "Зенит" сыграет в группе F против дортмундской "Боруссии", римского "Лацио" и "Брюгге", а "Краснодар" встретится с лондонским "Челси", "Севильей" и "Ренном". Полностью группы выглядят так:
Группа А:
"Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".
Группа B:
"Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" М.
Группа C:
"Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".
Группа D:
"Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюллан".
Группа E:
"Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".
Группа F:
"Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге".
Группа G:
"Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".
Группа H:
"ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир".
Матчи группового этапа пройдут 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, а также 1-2 и 8-9 декабря
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