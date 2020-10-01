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Месси и Роналду впервые сыграют друг с другом на групповом этапе. Прошла жеребьевка Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ювентус" попали в одну группу.

Месси и Роналду впервые сыграют друг с другом на групповом этапе. Прошла жеребьевка Лиги чемпионов
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото: As.com ©
Новости спорта Футбол
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В Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. По ее итогам "Барселона" и "Ювентус" попали в одну группу. Лидеры команд Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые сыграют друг против друга на этой стадии, передает корреспондент Vesti.kz.

"Ювентус" и "Барселона" попали в группу G, где также сыграют киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

Действующий победитель турнира мюнхенская "Бавария" сыграет в группе А вместе с мадридским "Атлетико", австрийский "Зальцбургом" и российским "Локомотивом".

Чемпиону Англии "Ливерпулю" достались голландский "Аякс", итальянская "Аталанта" и датский "Мидтъюланн"

Узнали своих соперников и другие российские клубы. "Зенит" сыграет в группе F против дортмундской "Боруссии", римского "Лацио" и "Брюгге", а "Краснодар" встретится с лондонским "Челси", "Севильей" и "Ренном". Полностью группы выглядят так:

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".

Группа B: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" М.

Группа C: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюллан".

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге".

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".

Группа H: "ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир".

Матчи группового этапа пройдут 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, а также 1-2 и 8-9 декабря

 

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Метки:
Лига чемпионов Роналду Криштиану Месси Лионель Бавария Ливерпуль ПСЖ Челси
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