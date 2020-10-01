Эмоции - огонь! Конкурент Исламбека Куата прокомментировал переход в "Химки"

Российский футболист Денис Глушаков
после перехода в подмосковные "Химки
", за которые выступает казахстанский полузащитник Исламбек Куат
, отметил, что испытывает самые положительные эмоции и очень рад присоединиться к команде, так как уже успел соскучиться по игре, сообщает "Р-Спорт
".
"Химки" объявили
о подписании контракта с Глушаковым в четверг. 33-летний полузащитник заключил с подмосковным клубом договор сроком до конца нынешнего сезона. Глушаков пришел в "Химки" на правах свободного агента, игрок более двух месяцев находился без клуба после того, как истек срок его контракта с грозненским "Ахматом".
"Благодарю ФК "Химки" за приглашение! Очень рад присоединиться к новой команде - уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! Соскучился по футболу. P.S. Я вернулся", - написал Глушаков в своем Instagram.
Добавим, что Исламбек Куат присоединился к подмосковной команде в начале сентября.
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