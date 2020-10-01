Сядет в запас? "Химки" подписали чемпиона России на позицию Исламбека Куата

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и сборной России по футболу Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными "Химками", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Последним клубом 33-летнего российского футболиста был "Ахмат", за который он играл до конца июля 2020-го. В прошлом сезоне Глушаков провел за грозненцев 27 матчей и забил шесть голов.
Добавим, что Исламбек Куат перешел в "Химки
" в сентябре и отыграл за команду несколько матчей. Затем руководство подмосковной команды уволило тренера Дмитрия Гунько
, и назначило
на его место бывшего тренера тульского "Арсенала" Игоря Черевченко
. В первом же матче под руководством Черевченко "Химки" обыграли
в РПЛ
московское "Динамо".
"Химки" после девяти туров чемпионата России занимают 14-е место в таблице, набрав шесть очков.
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