"Первый тайм - хороший, второй - плохой". Шпилевский - об игре с "Кызыл-Жар СК"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал итог победного матча КПЛ
против "Кызыл-Жар СК", передает корреспондент Vesti.kz
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"В первую очередь очень доволен, что заработали важные три очка. Мы прекрасно понимали и знали, что против команд, которые находятся в нижней части таблицы очень тяжело играть. Все хотят отобрать очки у "Кайрата", и соперник знал, что мы после еврокубков, где очень неудачно вылетели. Может, думали, что у нас моральное самочувствие понижено, хотели на этом нас поймать" - сказал после матча Шпилевский.
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По словам наставника, коррективы, внесенные в перерыве, не сработали:
"Надо отдать должное ребятам, что они в первом тайме сыграли очень хорошо и сконцентрированно, не допустили ошибок. К сожалению, забили всего один мяч, если бы забили второй гол в первом тайме, то игра во второй половине была бы другая. В перерыве мы все разобрали и сказали, что ни в коем случае сейчас нельзя расслабляться. Внесли коррективы, которые, к сожалению, не сработали так, как хотелось. Поэтому второй тайм получился нервозным, соперник стал играть смелее, а мы - действовать хаотично, появились банальные ошибки".
Подводя общий итог встречи, тренер признал, что один тайм у его команды не получился.
"Чувствовалось, что есть усталость после еврокубкового матча и перелетов, ребята сами признались, что подустали. Хороший первый тайм, плохой второй, но надо учитывать все, что было вокруг, и быть довольными тремя очками. Теперь восстанавливаемся и готовимся к следующему матчу против "Окжетпеса".
"Кайрат
" в матче 9-го тура КПЛ обыграл
"Кызыл-Жар
" со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. Алматинцы набрали 24 очка в девяти матчах. Идущая на втором месте "Астана" набрала 15 очков в восьми играх.
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