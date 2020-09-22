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Бауыржан Исламхан помог "Аль-Айну" набрать второе очко в Лиге чемпионов

Казахстанец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Бауыржан Исламхан помог "Аль-Айну" набрать второе очко в Лиге чемпионов
Бауыржан Исламхан. Фото: Emaratalyoum.com ©
Новости спорта Футбол
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"Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает казахстанский футболист Бауыржан Исламхан, сыграл вничью с иранским "Сепаханом" в пятом туре азиатской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Исламхан провел на поле весь матч. Несмотря на усилия обеих команд, отличиться никому так и не удалось. Игра завершилась со счетом 0:0. 



"Аль-Айн" набрал второе очко в турнире и остался на четвертом месте в группе. "Сепахан" идет третьим с четырьмя баллами. Оба клуба остались за бортом плей-офф.

В 1/8 финала из этой группы досрочно вышли "Аль-Наср Рияд" из Саудовской Аравии и катарский "Аль-Садд", который тренирует испанец Хави. В очном поединке эти клубы также сыграли вничью - 1:1. У команды из Саудовской Аравии 11 очков, у "Аль-Садда" - 9. 

24 сентября в заключительном туре групповой стадии "Аль-Наср Рияд" сыграет против "Аль-Айна", а "Сепахан" встретится с "Аль-Саддом". 

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Лига чемпионов Казахстанцы за границей

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