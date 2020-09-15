Видеообзор матча с 6 голами, или как Исламхан забил команде Хави в Лиге чемпионов

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Появился видеообзор матча третьего тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Айном" из ОАЭ и катарским "Аль-Саддом". За клуб из Эмиратов выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, забивший в прошедшем матче гол, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра получилась результативной и завершилась со счетом 3:3. Исламхан отличился на 38-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.
Также в составе "Аль-Айна" забил Коджо Лаба (5-я минута), а еще один мяч в свои ворота забил игрок "Аль-Садда" Хукхи (67-я). У гостей отличились Акрам Афиф (35-я), Санти Касорла (55-я) и Багдад Бунеджа (60-я).
"Аль-Садд", возглавляемый испанцем Хави занимает первое место в группе с 5-ю очками, "Аль-Айн" последний с одним набранным баллом.
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