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Гол Исламхана помог "Аль-Айну" сыграть вничью с командой Хави в ЛЧ в матче с 6 голами

Капитан сборной Казахстана провел на поле чуть больше часа.

Гол Исламхана помог "Аль-Айну" сыграть вничью с командой Хави в ЛЧ в матче с 6 голами
Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол
1
Международная федерация футбола
Групповой этап
Аль-Айн - Аль-Садд 3:3

Голы: Исламхан, 38 (1:0)

Турнирная таблица

"Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает казахстанский футболист Бауыржан Исламхан, сыграл вничью с катарским "Аль-Саддом" в третьем туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

После первого тайма, благодаря голу Исламхана, "Аль-Айн" ушел ведя в счете 2:1. Но в начале второй половины матча катарская команда смогла быстро перевернуть ситуацию на поле. Сначала отличился звездный испанский легионер Санти Касорла, а затем Багдад Бунеджа и вовсе вывел вперед "Аль-Садд".


Несмотря на ощутимое игровое преимущество гостей, "Аль-Айн" сумел сравнять счет. Правда, это произошло уже без Бауыржана Исламхана, который был заменен на 62-й минуте встречи. После редкой атаки мяч от игрока "Аль-Садда" Буалема Хукхи залетел в ворота - 3:3. 

В оставшееся время, несмотря на усилия подопечных Хави, счет не изменился. "Аль-Айн" набрал первое очков в нынешнем турнире, а "Аль-Садд" пока сохранил первое место, имея в активе пять очков.

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Бауыржан Исламхан помог "Аль-Айну" сыграть вничью с клубом из Катара - "Аль-Садд". Встреча Лиги чемпионов, которая прошла в Эль-Айне", завершилась со счетом 3:3. Капитан сборной Казахстана забил второй гол за" Аль-Айн" и первый после подписания нового контракта. Лига чемпионов Азии. Группа D. Тур 3. "Аль-Айн" - "Аль-Садд" - 3:3 1:0 - Лаба (5-я) 1:1 - Афиф (35-я) 2:1 - Исламхан (38-я) 2:2 - Касорла (55-я) 2-3 - Бунеджа (60-я) 3-3 - Хухи (67-я, автогол) Стоит отметить, что Исламхан вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. #football #futbol #kazakhstan #islamkhan #championsleague #футбол #казахстан #лигачемпионов #исламхан #vestikz

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Лига чемпионов ОАЭ Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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