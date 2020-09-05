Я два месяца ничего не делал, спасибо за шанс - Исламбек Куат о матче с Литвой

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат
остался доволен результатом матча Лиги наций против Литвы (2:0) и рассказал о своих ощущениях после игры, сообщает Vesti.kz
со ссылкой на пресс-службу
КФФ.
Исламбек Куат в победном матче против Литвы вышел на замену на 82-й минуте, а спустя пять минут точным ударом в "девятку" установил окончательный счет на табло.
"Спасибо главному тренеру, что вызвал меня и доверился. Это для меня большая удача, я два месяца ничего не делал, был без клуба. Но то, что я не тренировался, неважно, за сборную всегда играешь сердцем. Игра была равная, в первом тайме мы были чуть-чуть получше, но во втором у них были моменты. Хорошо, что все сложилось и выиграли 2:0. Сейчас отдохнем, будем готовиться и просматривать Беларусь. Спасибо Федерации, что дали мне возможность. Даже если бы я не вышел, просто потренироваться" - сказал после игры Куат.
Добавим, что в начале года Исламбек Куат перешел в российский "Оренбург" из "Кайрата". Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли
договор. Уже два месяца Куат находится без клуба - к нему проявляют интерес несколько команд российской премьер-лиги. В СМИ в частности писали, что на хавбека претендуют подмосковные "Химки" и волгоградский "Ротор".
Сборная Казахстана по футболу с победы стартовала
в новом розыгрыше Лиги наций, обыграв 4 сентября на выезде Литву со счетом 2:0. Следующий матч подопечные Михала Билека проведут в Алматы 7 сентября против Беларуси.
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