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19-летний казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом

19-летний казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом
©instagram.com/danil.ankudinov23

19-летний нападающий Данил Анкудинов стал футболистом армянского "Вана". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Чаренцавана.

Отмечается, что он перешел на правах аренды до 30 июня из молдавского "Шерифа".

"Ван" выступает в высшей лиге и занимает пятое место из 10, набрав 27 очков в 19 матчах.

Анкудинов является уроженцем Караганды. Футбольную карьеру начинал в 2021 году в составе российского клуба "Родина-2".

Вызывался в юношеские сборные Казахстана до 17 и 19 лет.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 тысяч евро.

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Метки:
Анкудинов Данил Казахстанцы за границей Армения Футбольные трансферы

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