19-летний казахстанец рассказал о трансфере в европейский клуб

Казахстанский полузащитник "Тренчина" Шахмурза Адырбеков поделился своим мнением о переходе в словацкий клуб, передают Vesti.kz.

Контракт подписан по схеме "1+1"

Соглашение с "Тренчином" заключено до 30 июня 2026 года с опцией возможного продления ещё на сезон.

"Тренер Рикардо Мониз известен тем, что выводит молодежь на новый уровень. После занятий он часто остается с парнями наедине и помогает развивать слабые стороны. Часто разговаривает с нами. Поэтому, думаю, у такого наставника можно многому научиться, и именно для этого я здесь", - сказал 19-летний игрок в интервью ASnews.kz.

Неудачный дебют

"Тренируюсь и играю за основу. Недавно дебютировал в матче против "Железиарне" (0:2). Конечно, мы не добились желаемого результата, но я рад получить первые минуты. Надеюсь, продолжу набирать обороты и помогу "Тренчину" завоевать чемпионство", - добавил экс-футболист "Тобола".

Адырбеков ранее играл в молодежных составах "Тобола" (Костанай), откуда и отправился в Словакию. Для футболиста это первый зарубежный опыт в профессиональной карьере.

"Тренчин" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми матчей.