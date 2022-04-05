 6VxQkyjtivYOhj4B2NweseAhau6oYfwgaubPbQZ6
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб

Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб
©kazfootball.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Казахстанский полузащитник Рашид Люхай нашел новый клуб на сезон-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. 24-летний футболист перешел в "Женис" (Нур-Султан) из первой лиги.

Люхай является воспитанником "Кайрата", имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные Казахстана. Помимо алматинского клуба, играл в "Акжайыке", "Жетысу" и "Махтаарале".

Напомним, прошлый сезон Люхай провел в "Махтаарале", которому помог выйти в премьер-лигу. В первой лиге-2021 он сыграл 20 матчей, забив четыре мяча и сделав четыре ассиста. В Кубке Казахстана отыграл девять игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Первый матч нового сезона "Женис" проведет в Таразе в рамках предварительного этапа Кубка Казахстана. Эта игра состоится 6 апреля.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Первая лига Казахстана Футбольные трансферы Махтаарал ФК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:47
Первая лига
Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб
Сегодня , 11:30
Первая лига
Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге Как Жалмукан деградировал: от голов в еврокубках и вызова в сборную до игры в первой лиге
18 марта, 12:10
Первая лига
Клуб первой лиги подписал экс-игроков "Тобола" и "Рубина" Клуб первой лиги подписал экс-игроков "Тобола" и "Рубина"
2 марта, 16:31
Первая лига
Воспитанник "Оле Бразил" присоединился к новому клубу Воспитанник "Оле Бразил" присоединился к новому клубу
12 февраля, 21:45
Первая лига
Клуб КПЛ одержал первую победу с новым тренером Клуб КПЛ одержал первую победу с новым тренером
4 февраля, 20:29
Первая лига
Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца
3 февраля, 15:24
Первая лига
Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом
1 февраля, 11:43
Первая лига
Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон
30 января, 11:30
Первая лига
Бывший хавбек "Кайрата" прибыл на просмотр в другой клуб Бывший хавбек "Кайрата" прибыл на просмотр в другой клуб
17 января, 23:15
Первая лига
"Жетысу" после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера "Жетысу" после вылета из КПЛ начал сбор без директора и главного тренера
13 января, 16:32
Первая лига
Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности Клуб КПЛ могут не допустить к чемпионату. Подробности
4 января, 09:59
Первая лига
Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана
2 января, 21:05
Первая лига
"Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами "Кайсар" после вылета из КПЛ расстался с двумя легионерами
30 декабря, 15:58
Первая лига
Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России
27 декабря, 14:59
Первая лига
"Кайсар" назначил нового главного тренера "Кайсар" назначил нового главного тренера
26 декабря, 22:04
Первая лига
Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру Ветеран казахстанского футбола завершил карьеру
23 декабря, 22:02
Первая лига
Привел "Тобол" к золоту, гремел в ЛЧ и выиграл Кубок. Как молодые казахстанские тренеры дебютировали в КПЛ Привел "Тобол" к золоту, гремел в ЛЧ и выиграл Кубок. Как молодые казахстанские тренеры дебютировали в КПЛ
23 декабря, 21:05
Первая лига
Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом
22 декабря, 13:53
Первая лига
"Кайсар" лишится своего лидера после вылета в первую лигу. Им интересуются клубы КПЛ "Кайсар" лишится своего лидера после вылета в первую лигу. Им интересуются клубы КПЛ
20 декабря, 15:20
Первая лига
Лучший бомбардир первой лиги заинтересовал "Актобе" Лучший бомбардир первой лиги заинтересовал "Актобе"
17 декабря, 20:47
Первая лига
"Жетысу" после вылета в первую лигу выбрал нового тренера "Жетысу" после вылета в первую лигу выбрал нового тренера
16 декабря, 21:04
Первая лига
Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021 Дмитрий Огай может возглавить неудачника КПЛ-2021
15 декабря, 18:43
Первая лига
Форвард европейской сборной покинул казахстанский клуб Форвард европейской сборной покинул казахстанский клуб
15 декабря, 14:33
Первая лига
"Атырау" выбрал нового тренера: Горовенко вернул "Шахтер" в еврокубки и вывел команду в КПЛ "Атырау" выбрал нового тренера: Горовенко вернул "Шахтер" в еврокубки и вывел команду в КПЛ
10 декабря, 20:56
Первая лига
Форвард с 21 голом. Представлена символическая сборная первой лиги Казахстана сезона-2021 Форвард с 21 голом. Представлена символическая сборная первой лиги Казахстана сезона-2021
7 декабря, 17:58
Первая лига
"Кайсар" после вылета из КПЛ может вернуть уволенного за провал тренера "Кайсар" после вылета из КПЛ может вернуть уволенного за провал тренера
6 декабря, 15:45
Первая лига
Форвард молодежной сборной Казахстана отказал клубам КПЛ Форвард молодежной сборной Казахстана отказал клубам КПЛ
2 декабря, 21:18
Первая лига
"Денег стало меньше, но околофутбольной грязи не убавилось". Российский агент оценил КПЛ-2021 "Денег стало меньше, но околофутбольной грязи не убавилось". Российский агент оценил КПЛ-2021
24 ноября, 15:18
Первая лига
Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб
19 ноября, 22:18
Первая лига
Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора Дебютант КПЛ-2022 назначил нового директора

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus