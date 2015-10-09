"Тараз" подписал восемь новичков после снятия трансферного бана

"Тараз" подписал восемь новых игроков после снятия трансферного бана, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее "Тараз" полностью погасил накопившуюся задолженность перед легионерами. В итоге трансферный запрет, наложенный ФИФА, был снят с клуба.

"Алишер Сулей, ранее выступавший за "Атырау", "Каспий", "Ордабасы", "Иртыш" и "Тобол", вернулся в "Тараз". Прошлый сезон он провёл в составе "Турана".

Мадияр Нуралы, начавший карьеру в команде "Лашын" (Каратау), также пополнил состав "Тараза". В прошлом году он выступал за "Хан-Тенгри".

В оборону команды присоединился Таир Нурсеитов, воспитанник карагандинского футбола. За его плечами выступления за "Шахтер", "Шахтер-Болат", белорусский "Энергетик-БГУ" и "Кайсар".

Элер Рахимов, нападающий, ранее играл за молодежные составы "Ордабасы" и "Турана", а прошлый сезон провел в узбекском клубе "Заамин".

В команду вернулись Азамат Ерден, который в прошлом году был арендован "Улытау", и вратарь Мадияр Мергенбаев, ранее защищавший цвета "Таласа".

Однолетний контракт подписал Жандар Жангалиев, воспитанник футбольной школы "Тараза". В его активе выступления за "Мактаарал", "Кызылжар", "Тараз-Каратау", а также вызовы в юношеские сборные Казахстана U-16, U-18 и U-19.

Последним новичком стал защитник Данияр Урда, выпускник академии алматинского "Кайрата". Ранее он играл за "Атырау" и "Хан-Тенгри", – пишет пресс-служба клуба.