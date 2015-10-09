Пятикратный чемпион Казахстана официально представил нового главного тренера

Казахстанский специалист Ринат Алюетов стал главным тренером павлодарского "Иртыша", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее 35-летний Алюетов возглавлял в КПЛ такие клубы, как "Жетысу", "Женис", "Туран" и "Каспий", также был ассистентом главного тренера "Елимай" Самата Смакова в чемпионском сезоне Первой лиги - 2023.

Кроме того, он имеет опыт работы с юными футболистами будучи тренером в футбольном центре "Алтай" в Усть-Каменогорске. В молодежной команде "Жетысу" и в юношеской сборной Казахстана U16.

Добавим, что "Иртыш" является пятикратным чемпионом Казахстана. В текущем сезоне павлодарцы занимают вторую строчку в турнирной таблице первой лиги.