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Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон

Неудачник КПЛ-2021 озвучил бюджет и планы на предстоящий сезон
©ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Бюджет ФК "Жетысу" в предстоящем сезоне составит 800 миллионов тенге, заявил директор клуба Калмухамет Донсебаев. Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганцев.

В 2022 году представители Алматинской области сыграют в первой лиге чемпионата Казахстана по футболу.

"Наш клуб имеет долгую 40-летнюю историю деятельности, и необходимо вернуть нашу основную команду на достойный уровень, заслуживающий уважение у своих болельщиков.

Сохраняется курс на развитие именно местного футбола с максимальным привлечением местных воспитанников и снижением количества иностранных легионеров.


Бюджет клуба на нынешний сезон составляет 800 миллионов тенге, эти средства выделены не только на основную, но и на дублирующую команду, а также на содержание центрального стадиона и детско-юношеского футбольного центра, где на бесплатной основе занимаются 13 групп или более трехсот ребят различного возраста", - заявил Донсебаев.

Напомним, "Жетысу" в КПЛ-2021 финишировал на последнем месте и вылетел в первую лигу. В это межсезонье талдыкорганцев возглавил казахстанский специалист Эдуард Глазунов.

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Метки:
Первая лига Казахстана Жетысу ФК Бюджет

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